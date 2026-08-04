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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel beschädigt und entwendet: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (31. Juli 2026), 16:00 Uhr und Montag (3. August 2026), 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Sonnenstraße in Kevelaer vor. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten zwei Starkstromkabel.

Hinweise zum Sachverhalt unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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