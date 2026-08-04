Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel beschädigt und entwendet: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (31. Juli 2026), 16:00 Uhr und Montag (3. August 2026), 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Sonnenstraße in Kevelaer vor. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten zwei Starkstromkabel.

Hinweise zum Sachverhalt unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

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