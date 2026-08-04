POL-KLE: Straelen - Zugang zu Lagerhalle verschafft: GPS-Tracker entwendet
Straelen-Herongen (ots)
Im Zeitraum von Freitag (31. Juli 2026), 20:00 Uhr und Montag (3. August 2026), 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Riether Straße in Straelen ein. In der Halle entwendeten die Täter einen GPS-Tracker aus einem abgestellten Traktor und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
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