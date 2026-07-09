Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Schermbeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 20:50 Uhr ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg verletzt worden.

Der Mann war mit seiner Maschine auf der Bestener Straße in Fahrtrichtung Gahlen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Holzweg kam der Motorradfahrer in einer Kurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in ein Getreidefeld.

Dort kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus nach Dorsten. Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

BH/

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