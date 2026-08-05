POL-KLE: Weeze - Kabel einer Bewässerungsanlage beschädigt und entwendet: Personenbeschreibung des Tatverdächtigen
Weeze (ots)
Am Mittwoch (5. August 2026) kam es zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr im Bereich des Hamscherweg in Weeze zur Beschädigung und Entwendung mehrerer Kabel einer Bewässerungsanlage. Eine unbekannte Person konnte durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden:
- männlich - ca. 185 cm groß - ca. 30 Jahre alt - kurze schwarze Hose - stämmige Statur
Ob es sich bei der Person um die Täter handelt, ist Teil der laufenden Ermittlungen durch die Kripo Goch. Hinweise bitte unter 02823 1080. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell