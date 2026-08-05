Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kabel einer Bewässerungsanlage beschädigt und entwendet: Personenbeschreibung des Tatverdächtigen

Weeze (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) kam es zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr im Bereich des Hamscherweg in Weeze zur Beschädigung und Entwendung mehrerer Kabel einer Bewässerungsanlage. Eine unbekannte Person konnte durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 185 cm groß - ca. 30 Jahre alt - kurze schwarze Hose - stämmige Statur

Ob es sich bei der Person um die Täter handelt, ist Teil der laufenden Ermittlungen durch die Kripo Goch. Hinweise bitte unter 02823 1080. (pp)

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