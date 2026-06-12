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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Kalkofenstraße einen geparkter VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr den Radweg entlang der L1151 von Schlichten in Richtung Lichtenwald. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer hatte während der Fahrt einen Sturzhelm getragen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Unfallflucht

An Donnerstag gegen 10:30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer in der Erich-Herion-Straße einen geparkten Hyundai und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Hyundai wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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