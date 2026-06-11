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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Motorradfahrer geflohen

Aalen (ots)

Winterbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:20 Uhr die B29 auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei kam er zu weit nach links, sodass die links neben ihm fahrende 22-jährige Peugeot-Fahrerin nach links auswich und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro am Peugeot. Der unbekannte Autofahrer, der laut Aussage der Peugeot-Fahrerin mit einem größeren, weißen Pkw unterwegs war, fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Motorradfahrer geflohen - Zeugen gesucht

Am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Wallstraße ein Motorradfahrer auf, der sodann im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft werden sollte. Zunächst folgte der Motorradfahrer den polizeilichen Anweisungen und gab vor anzuhalten. Als sich die Polizeibeamten dem Motoradfahrer zu Fuß näherten, gab dieser plötzlich Gas und fuhr über den Gehweg in Richtung Waiblinger Straße, dann in die Ringstraße und in die Fußgängerzone der Marktstraße ein. Dabei musste zumindest eine Passantin dem Motorradfahrer ausweichen. Der Motorradfahrer fuhr dann über die Turmstraße, Gerberstraße und Wilhelmstraße in die Friedrichstraße. Im Bereich der Leutenbacher Straße brach der Sichtkontakt ab. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Rufnummer 07195 6940.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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