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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Randalierende Person, Vollbrand, Motorradfahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Randalierende Person und tätlicher Angriff

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in einem Einkaufsmarkt in der Schönebürgstraße gemeldet. Der Mann soll Mitarbeiter bedroht und Kunden belästigt haben. Gegenüber der eintreffenden Streifenbesatzung verhielt sich der 31-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte wiederholt. Zudem spuckte er einer Polizeibeamtin unvermittelt ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurde. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht.

Crailsheim/Tiefenbach: Brand einer landwirtschaftlichen Halle

Am Freitag gegen 3 Uhr wurde der Polizei der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens an einem Feldweg zwischen der Nord-West-Umgehung und der K2641 bei Tiefenbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Halle bereits in Vollbrand und war nahezu vollständig niedergebrannt. In der Halle befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Zugmaschinen, Dünger und Stroh. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Die Feuerwehr Crailsheim war mit zehn Fahrzeugen und 87 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem befand sich ein Rettungswagen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Untermünkheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der K2575, Wittighäuser Steige, kam am Donnerstag gegen 10:45 Uhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall, wodurch sich dieser schwer verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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