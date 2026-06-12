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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmarigen (ots)

Sigmaringen

Polizei deckt Fahrt trotz Fahrverbot auf

Weil ein 45-jähriger Mann trotz eines bestehenden Fahrverbots am Steuer eines VW Crafter saß, wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten den Kleintransporter am Donnerstagvormittag in der Straße "In den Käppeleswiesen" gestoppt. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer außer dem Fahrzeugschein keine Dokumente vorweisen und verstrickte sich bezüglich des Verbleibs seines Führerscheins in Widersprüche. Eingehende Überprüfungen in den polizeilichen Auskunftssystemen brachten schließlich ans Licht, dass noch immer ein Fahrverbot gegen den Mann wirksam ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Pfullendorf

Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 92-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Garnmarktgasse an einem BMW verursacht hat. Der Senior stieß gegen 11.30 Uhr beim Parken gegen den BMW und entfernte sich fußläufig von seinem Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da das Kennzeichen des Verursachers den BMW beim Eintreffen der Polizei noch immer berührte, konnte der Autofahrer rund eine Stunde später an seinem Fahrzeug angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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