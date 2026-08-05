POL-KLE: Kleve - Nach Verkehrsunfall: 76-jähriger Verkehrsteilnehmer erliegt seinen Verletzungen

Weeze (ots) - Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 17:40 Uhr am Schlübecksweg in Weeze zu einer Sachbeschädigung. Ein Verkehrsteilnehmer aus Weeze befuhr mit einem schwarzen VW Tiguan den Schlübecksweg, als dem Mann eine mehrköpfige Personengruppe auf Fahrrädern entgegenkam. Nach Angaben des Weezers waren in dieser Gruppe ein Mann als auch eine Frau, welche ...

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