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FFW Schwalmtal: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall mit zwei Pkw

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Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag wurde der Löschzug Waldniel der Feuerwehr Schwalmtal um 15:41 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall auf die Rickelrather Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich zuvor ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignet hatte. Durch die Kollision war eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Beide Fahrzeugführer hatten ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen und wurden durch den mitalarmierten Rettungsdienst untersucht. Nach der medizinischen Sichtung konnten beide an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Einsatzstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes, das Abklemmen der Fahrzeugbatterien sowie das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Rickelrather Straße im Bereich des Übergangs zur Straße Am Wasserturm für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Schwalmtal, den 11. Juli 2026

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