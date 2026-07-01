POL-BI: Kind als Abholder eingesetzt
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Ummeln - Eine Bielefelderin ist am Dienstag, 30.06.2026, Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Täter schickten einen etwa zehnjährigen Jungen als Abholder zu ihrem Haus an der Buchenstraße.
Die Seniorin erhielt gegen Mittag einen Anruf, in dem ihr mittgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Frau und ihr Kleinkind seien schwer verletzt worden. Nun müsse sie in eine Justizvollzugsanstalt. Wenn die ältere Dame Schmuck im Haus hätte und diesen übergibt, würde ihre Tochter die Haft nicht antreten müssen.
Gegen 16:00 Uhr erhielt die Bielefelderin einen zweiten Anruf. Jetzt wurde ihr gesagt, die Frau und das Kleinkind seien verstorben. Daher würde gleich eine Person kommen, um den Schmuck abzuholen.
Die ältere Dame steckte Schmuck in eine Tüte. Nur wenig später klingelte jemand an der Haustür. Ein etwa zehnjähriger Junge nahm die Tüte entgegen und ging in Richtung "Am Speksel".
Die Polizei bittet Zeugen, die den Jungen oder ein Fahrzeug in der Nähe des Hauses gesehen haben, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 zu melden.
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