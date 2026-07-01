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Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind als Abholder eingesetzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Eine Bielefelderin ist am Dienstag, 30.06.2026, Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Täter schickten einen etwa zehnjährigen Jungen als Abholder zu ihrem Haus an der Buchenstraße.

Die Seniorin erhielt gegen Mittag einen Anruf, in dem ihr mittgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Frau und ihr Kleinkind seien schwer verletzt worden. Nun müsse sie in eine Justizvollzugsanstalt. Wenn die ältere Dame Schmuck im Haus hätte und diesen übergibt, würde ihre Tochter die Haft nicht antreten müssen.

Gegen 16:00 Uhr erhielt die Bielefelderin einen zweiten Anruf. Jetzt wurde ihr gesagt, die Frau und das Kleinkind seien verstorben. Daher würde gleich eine Person kommen, um den Schmuck abzuholen.

Die ältere Dame steckte Schmuck in eine Tüte. Nur wenig später klingelte jemand an der Haustür. Ein etwa zehnjähriger Junge nahm die Tüte entgegen und ging in Richtung "Am Speksel".

Die Polizei bittet Zeugen, die den Jungen oder ein Fahrzeug in der Nähe des Hauses gesehen haben, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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