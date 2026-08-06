Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Täter entwenden Schmuck und Handtasche

Kleve (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) kam es zwischen 06:30 Uhr und 14:45 Uhr an der Waldstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Wohnungstür, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie eine Handtasche.

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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