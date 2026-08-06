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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fenster beschädigt: Behandlungsgeräte einer Praxis entwendet

Kevelaer-Wetten (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (4. August 2026), 19:00 Uhr und Mittwoch (5. August 2026), 07:18 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu den Räumen einer Praxis an der Straße Kasteelenbend in Kevelaer. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster, durchsuchten in der Folge mehrere Räume der Praxis und entwendeten mehrere Behandlungsgerät (eine genauere Benennung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich).

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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