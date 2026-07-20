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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu versuchtem Kabeldiebstahl gesucht

Büren (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 19. Juli, Kupferkabel aus einem leerstehenden Krankenhaus an der Nikolausstraße in Büren zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte Personen in dem Gebäude fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten erkannten in der Ferne zwei Personen, die in Richtung Aftestraße flüchten. Eine fußläufige Nacheile misslang. Dem Zeugen fiel außerdem ein schwarzer Audi A6 mit einem Recklinghauser Nummernschild auf, der losfuhr als er angekommen sei. Im Inneren des Objekts fanden die Polizisten eine Tasche mit vermeintlichem Diebesgut und eine mit Tatwerkzeugen auf.

Die zwei flüchtigen Personen waren ungefähr 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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