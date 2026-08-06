Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) kam es gegen 10:10 Uhr am Hoher Weg in Kleve zu einem Alleinunfall. Eine 48-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad den Schotterweg des Naturparks und beabsichtigte im Bereich einer Weggabelung nach rechts abzubiegen. Dabei verlor die Kleverin, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Die Frau, welche keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell