Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bargeld aus Ladenlokal entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (5. August 2026) 20:40 Uhr und Donnerstag (6. August 2026), 07:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einem Ladenlokal am Spoyufer in Kleve. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in das Ladenlokal ein und entwendeten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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