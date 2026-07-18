Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Wassereintritt in Kellergeschoss - 15.07.2026

Reichenau (ots)

Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zu einem Wasserschaden in einem Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich Wasser im Kellerbereich eines Gebäudes. Die Erkundung ergab, dass Niederschlagswasser über einen Lichtschacht in den Keller eingedrungen war und sich dort verteilt hatte. Mittels Wassersauger wurde das eingedrungene Wasser auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern aufgenommen. Um ein weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern, verschlossen die Einsatzkräfte den betroffenen Lichtschacht provisorisch. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben werden. Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. Einsatzzeit: 19:34 Uhr bis 20:45 Uhr Einsatzkräfte: 14 Fahrzeuge: MZF, GW-T

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