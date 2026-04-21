PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Graffiti an zwei Zügen im Bahnbetriebswerk Trier

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 60 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. und 20. April 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 11:16

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt 26-Jährigen im Stadtgebiet fest

    Trier (ots) - Die Bundespolizei Trier hat am Montagmittag einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Deutschen im Stadtgebiet festgenommen. In beiden Fällen wurde der 26-jährige Mann, er reiste in einem Fernbus aus den Niederlanden kommend ein, wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von insgesamt 5.000 Euro verurteilt. Da er diese nicht bezahlen konnte wurde er zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe in ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 10:03

    BPOL-TR: 45 Tage Haft: Bundespolizei Trier nimmt gesuchten Dieb fest

    Trier (ots) - Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier am Sonntagmittag einen ausweislosen Moldauer auf der BAB 64 fest. Der zuvor aus Luxemburg unerlaubt eingereiste Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls gesucht. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:29

    BPOL-TR: Personenzug im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

    Trier (ots) - Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 60 qm. Die Tat ereignete sich vom 9. auf den 10. April 2026. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren