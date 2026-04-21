Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Graffiti an zwei Zügen im Bahnbetriebswerk Trier

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 60 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. und 20. April 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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