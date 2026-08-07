Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw beschädigt: Polizei sucht Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs

Weeze (ots)

Am Dienstag (4. August 2026) wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr in Weeze ein abgestellter schwarzer Opel Astra beschädigt. Die Unfallverursacherin, eine 31-jährige Frau aus Kalkar, welche in Hyundai Bayon am Straßenverkehr teilnahm, entfernte sich nach einer kurzen Wartezeit zunächst von der Unfallörtlichkeit und verständigte dann die Polizei. Zur genauen Tatörtlichkeit in Weeze konnte die Frau keine Angaben machen. Aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich auf der Beifahrerseite des Hyundai Bayon, geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass auch der abgestellte schwarze Opel Astra beschädigt sein muss.

Die Polizei Geldern sucht die oder den Eigentümer des Fahrzeugs und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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