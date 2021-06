Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Sachbeschädigung durch Feuer

Kaminholzhaufen brennt

Wachtendonk (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen (3. Juni 2021) ein Kaminholzhaufen auf einem Grundstück am Acignering in Brand geraten. Als ein Zeuge gegen kurz nach 5:00 Uhr sein Haus verließ, bemerkte er das Feuer. Er informierte die Feuerwehr, welche ausrückte und den Band löschte. Durch die Flammen wurden jedoch ein angrenzender Holzzaun sowie neben dem Kaminholzstapel abgestellte Mülltonnen beschädigt. Auch ein Volvo PKW, der auf der anderen Seite des Zauns geparkt war, erlitt einen Schaden. Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 02831 1250 entgegen. (cs)

