Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw streift Fußgängerin und entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Mittwoch, den 21. Januar, kam es in Warburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 9.50 Uhr war eine 34-jährige Frau aus Warburg zu Fuß auf dem Gehweg der Straße "Göringsgraben" unterwegs. Zeitgleich befuhr ein älterer Mann mit einem silberfarbenen Opel die Straße stadteinwärts. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wich der Opel-Fahrer nach rechts auf den Gehweg aus und streifte dabei die Fußgängerin. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entschuldigte sich zunächst bei der 34-Jährigen, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet den beteiligten Fahrzeugführer, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

