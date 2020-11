Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dieb nutzt gestohlene EC-Karte mehrfach

BrakelBrakel (ots)

Am Montag, 02. November 2020, gegen 17 Uhr, verlor ein Mann in Brakel eine EC-Karte mit dem dazugehörigen PIN. Ein Unbekannter nahm die Karte im Bereich der Nieheimer Straße an sich und nutzte die Karte im Laufe des Abends mehrmals bevor sie gesperrt wurde. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Eine Strafanzeige wurde geschrieben. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0.

Die Polizei rät, die PIN nicht mit der EC- oder Kreditkarte aufzubewahren. Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten befinden sich hier: http://polizei-beratung.extrapol.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ /ell

