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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubüberfall in Neheim

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:25 Uhr zu einem Raubüberfall in der Apothekerstraße/ Möhnestraße in Arnsberg-Neheim. Ein 25-jähriger Mann aus Neheim befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem dortigen Gehweg. Drei bislang unbekannte Täter näherten sich ihm von hinten und griffen ihn an, indem sie ihn mehrfach schlugen. In der Folge versuchten die unbekannten Täter erfolglos, das Handy des Geschädigten zu entwenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es ihnen jedoch, die Weste des Geschädigten zu entreißen. In der Weste befand sich das Portemonnaie des 25-Jährigen. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin zu Fuß über die Apothekerstraße in Richtung Graf-Gottfried-Straße.

Sie können nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich
   -	Südländisches Erscheinungsbild
   -	Ca. 170- 180 cm groß
   -	Ca. 20- 30 Jahre alt
   -	Kurze Hosen
   -	Bei einem der Täter erkannte der Geschädigte einen schwarzen 
Bart

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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