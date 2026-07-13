Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nägel auf Fahrbahn in Moosfelde verteilt - Polizei ermittelt

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20:45 Uhr zum Asternwinkel gerufen. Ein Zeuge hatte dort einen Mann beobachtet, der an der Kreuzung Asternwinkel/Zu den Gärten mehrere Nägel auf der Fahrbahn verteilt haben soll. Anschließend habe sich der Mann neben die Straße gestellt und gewartet.

Beim Eintreffen der Polizei war der Tatverdächtige zunächst nicht mehr vor Ort. Auf der Fahrbahn konnten keine Nägel festgestellt werden. Nach Angaben des Zeugen war der ihm bekannte Mann kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung davongegangen.

Etwa 15 Minuten später kehrte der Tatverdächtige, ein 41-jährger Arnsberger, zur Örtlichkeit zurück. Gegenüber den Polizeibeamten machte er keine Angaben. Bei seiner Durchsuchung wurden weder Nägel noch Schrauben gefunden.

Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es nicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 0291/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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