Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub in Städtischer Unterkunft in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, um 08:10 Uhr, kam es in einer städtischen Unterkunft in Neheim zu einem Raubdelikt. Ein 38-jähriger Bewohner mit deutscher Staatsangehörigkeit zerrte eine 48-jährige Bewohnerin mit türkischer Staatsangehörigkeit aus ihrer Wohnung heraus. In der Folge schlug er der Geschädigten mit der Faust in das Gesicht und entwendete Medikamente. Anschließend entwendete der Mann das E-Bike einer weiteren Geschädigten und flüchtete vom Tatort. Die 48-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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