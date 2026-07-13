Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb in Westheim - Messingspäne entwendet

Marsberg (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.07.2026, auf Samstag, 11.07.2026, sind bislang unbekannte Täter in das Betriebsgelände eines metallverarbeitenden Unternehmens in der Straße Dörpeder Mark in Marsberg-Westheim eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter zwei Elemente eines rund zwei Meter hohen Metallzauns und gelangten so auf das Firmengelände. Dort entwendeten sie ein Metallfass, das mit Messingspänen gefüllt war.

Auf einer angrenzenden Wiese fanden die Einsatzkräfte mehrere Metallstangen und Metallplatten, die mutmaßlich zum Abtransport bereitgelegt worden waren.

Hinweise auf ein Eindringen in die Betriebshalle liegen derzeit nicht vor. Nach Angaben eines Zeugen bellte sein Hund am Freitagabend zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr ungewöhnlich laut. Dieser Zeitraum könnte mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht zum Samstag im Bereich Dörpeder Mark verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02992/90200-3711 bei der Polizeiwache Marsberg zu melden.

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