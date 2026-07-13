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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Grillfleisch und Getränke aus Kühlanhänger gestohlen

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag Grillfleisch und zahlreiche Getränkekisten aus einem Kühlanhänger am Berufskolleg am Berliner Platz gestohlen.

Am Freitag hatte auf dem Schulgelände eine Feier stattgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Anhänger gegen 02:00 Uhr noch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Gegen 06:00 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass das Schloss fehlte.

Die Täter entwendeten u.a. Grillfleisch. Außerdem nahmen sie mehrere Kisten Getränke mit. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Neben dem Anhänger ließen die Täter zwei leere Getränkekisten sowie zwei mit Fassbrause gefüllte Plastiktüten zurück. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Berliner Platzes zwischen 02:00 und 06:00 Uhr nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291/9020-3211 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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