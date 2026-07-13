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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrzeugteile von Firmengelände Auf dem Loh gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Schmallenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hochwertige Fahrzeugteile von mehreren Neufahrzeugen auf einem Firmengelände an der Straße "Auf dem Loh" gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 9. Juli, 17:00 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 6:30 Uhr. Die Täter demontierten an zwei noch nicht zugelassenen Lastwagen der Marke Volvo jeweils die komplette Frontverkleidung einschließlich der Scheinwerfer. An einem der Fahrzeuge bauten sie zusätzlich die Fahrer- und Beifahrertür samt Außenspiegeln ab. Außerdem entwendeten sie insgesamt acht Radkappen von zwei auf dem Gelände abgestellten Renault-Transportern.

Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung ist während des Tatzeitraums mehrfach ein Mann zu erkennen, der sich auf dem Firmengelände bewegte. Zeugen hatten bereits zuvor in der Nähe des Geländes einen verdächtigen Mann sowie ein dunkelblaues Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen beobachtet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,85 Meter groß

schmale Statur helle Kappe dunkle Oberbekleidung

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Van oder Transporter gehandelt haben. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zeitweise auf einem Schotterparkplatz an der Straße "Auf dem Loh".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Donnerstag, 09. Juli, oder in der Nacht zum Freitag im Bereich "Auf dem Loh" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem dunkelblauen Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen machen? Wem sind Personen aufgefallen, die größere Fahrzeugteile transportiert oder zum Kauf angeboten haben?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-96940 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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