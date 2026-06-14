Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der BAB6, in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Ortschaft Dielheim, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierten sich zwei Peugeot-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf machten die beiden 53- und 62-jährigen Unfallbeteiligten allerdings unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Unter anderem gab der 53-jährige Beteiligte auch an, ein anderweitiges auf dem linken Fahrstreifen herannahendes Fahrzeug möglicherweise, bei einem eingeleiteten "Ausweichmanöver", gestreift zu haben. Dieses Fahrzeug hätte sich aber im Anschluss entfernt. Hinweise auf das unbekannte weitere Fahrzeug liegen derzeit allerdings nicht vor.

Der bislang bekannte Unfallschaden wird gegenwärtig auf 8000 Euro beziffert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu dem möglicherweise anderweitigen beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Walldorf, unter der Telefonnummer 06227/35826-0, in Verbindung zu setzen.

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