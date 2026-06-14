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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lebensmittel-Discounter -Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht von Samstag (13.06.) auf Sonntag (14.06.) brachen Unbekannte in einen, "In den Kreuzwiesen" ansässigen, Lebensmittel-Discounter in Schönau, ein. Die Tat wurde kurz nach 03:00 Uhr bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Fluchttüre gewaltsam eingeschlagen und in den Discounter eingestiegen. Im Inneren manipulierten die Täter am Kassenbereich und an einem Aufbewahrungsschrank. Anschließend entwendeten jene eine größere Menge an Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- sowie Diebstahlsschadens ist noch nicht geklärt.

Das örtlich zuständige Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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