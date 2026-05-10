Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: FEU G -> FEU2 (Feuer 2 Löschzüge) Brennt Wohngebäude in Rohbau. Schwierige Wasserversorgung über lange Wegstrecke.

Travenbrück (ots)

Am Morgen des 10. Mai wurden gegen 8 Uhr diverse Feuerwehren aus dem Amt Bad Oldesloe-Land sowie der Drehleiterzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Oldesloe zu einem Gebäudebrand alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich diese Meldung. Ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude, das sich derzeit im Umbau zu einem Wohngebäude befindet, stand im Vollbrand. Auch der Dachstuhl, der sich noch im Rohbau befindet, stand im Vollbrand. Die ersten Kräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren ein und erhöhten das Stichwort auf Feu2 (Feuer mit zwei Löschzügen). Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung musste eine mehrere hundert Meter lange Wasserversorgung aus einem nahegelegenen Bach mit einer tragbaren Pumpe aufgebaut werden. Zusätzlich wurde ein sogenannter Pendelverkehr mit zwei Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Aktuell ist das Feuer gelöscht. Es werden weiterhin Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dafür wird mithilfe eines Baggers ein Teil des Dachstuhls eingerissen. Im Einsatz befanden sich vier kleinere Strahlrohre, ein Wenderohr über die Drehleiter und ein tragbarer Wasserwerfer. Verletzt wurde niemand. Es sind ca. 90 Einsatzkräfte im Einsatz, bestehend aus den Freiwilligen Feuerwehren: Grabau, Schlammersdorf, Seefeld, Tralau, Bad Oldesloe Stadt, Rettungsdienst, Betreuungsgruppe des ASB zur Verpflegung und Polizei.

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