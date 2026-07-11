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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma

Arnsberg - Neheim (ots)

Samstag, den 11.07.2026, 00:50 Uhr.

Neheim, Möhnestraße

Unbekannte Täter schnitten zunächst den Maschendrahtzaun, der das Firmengelände einer auf der Möhnestraße ansässigen Firma umgibt auf und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten die Täter mehrere Pakete Datenkabel, die sie augenscheinlich über das Firmengelände abtransportieren wollten. Hierbei lösten sie auf dem Gelände der Firma einen Alarm aus woraufhin sie vom Tatort flüchteten. Während der Flucht verloren sie die entwendeten Datenkabel auf dem Gelände einer angrenzenden Firma, sodass sie letztlich ohne Beute entkamen.

Werth.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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