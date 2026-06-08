Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Überholvorgang gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Meschede (ots)

Am Montag, den 08.06.2026, kam es gegen 10:08 Uhr auf der L740 zwischen Meschede Ortsausgang und Abzweig Löttmaringhausen in Fahrtrichtung Winterberg durch einen Überholvorgang zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein LKW-Fahrer verständigte die Polizei, nachdem er von einem blauen VW Tiguan überholt worden war. Er gab an, dass dem überholenden Fahrzeug kurz vor dem Wiedereinscheren ein Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dessen Fahrer stark abbremsen und ausweichen. Dabei geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und wich in den rechtsseitigen Graben aus.

Der Fahrer des LKW konnte das Kennzeichen des VW Tiguan angeben. Die Polizei hat den Fahrer inzwischen ermittelt.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974-90200 zu melden.

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