Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer kracht in Holzstapel

Arnsberg (ots)

Zu einem schweren Motorradunfall bei Retringen wurden die Rettungskräfte am Dienstagabend gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 682 von Oelinghausen kommend in Richtung Asbeck. Unmittelbar nach der "Calcit-Kreuzung" kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Langholzstapel. Durch den Aufprall wurde der Mendener auf den Holzstapel geschleudert. Mit schweren Verletzungen blieb er hier liegen. Ersthelfer und anschließend der Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell