Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Und am Ende wird man doch kontrolliert

Meschede (ots)

Am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, wollten Beamte der Polizei in Meschede ein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich des Benediktiner-Gymnasiums kontrollieren. Als die Beamten wendeten, gelang dem Wagen die Flucht. Im Rahmen der Fahndung bemerkten die Polizisten den Wagen auf einem Parkplatz an der Gebkestraße. Das Auto hatte einen "Platten", war verschlossen und im Wagen lag ein Tütchen mit Marihuana. Das gesamte Fahrzeug wurde sichergestellt. Aufgrund der frischen Beschädigung des Reifen wurde der Nahbereich nach einer möglichen Unfallstelle gesucht. Zeugen hatten den Wagen mit hoher Geschwindigkeit im Bereich Klosterberg/Pulverturmstraße gesehen. Hier wurde ein frisch beschädigter Bordstein festgestellt. Gegen 20.00 Uhr erschien ein 18-jähriger Mann aus Meschede auf der Polizeiwache in Meschede. Er gab an, dass es sein Wagen ist und er auch der Fahrer sei. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

