Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Täter vermutlich durch Hund verbellt

Herford (ots)

(mas) Gestern Abend (07.06.) zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Bünder Straße. Der bzw. die zur Zeit noch unbekannten Täter versuchten zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nach dem diesen jedoch misslang, hebelten diese ein Fenster auf. Ein in der Wohnung befindlicher Hund schlug vermutlich daraufhin an und verbellte den bzw. die Täter. Ein Eindringen in das Haus misslang somit. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Tatzeitraum beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05221-888-1222 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell