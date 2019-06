Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährdung des Straßenverkehrs- BMW-Fahrer probiert sich an Driftspuren

Spenge (ots)

(sls) Am Samstag des letzten Wochenendes (1.6.) probierte ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Spenge seine Fahrkünste am Industriezentrum in Spenge aus. Der Fahrer beschleunigte seinen BMW mit quietschenden Reifen mehrfach ohne erkennbaren Grund so stark, dass auf der Fahrbahn deutliche Beschleunigungsspuren erkennbar waren. Auch eine mögliche Gefährdung eines im Nahbereich stehenden 10-jährigen Mädchens hielt ihn nicht davon ab, weitere Beschleunigungsversuche durchzuführen. Als wenn die Driftspuren auf der Fahrbahn noch nicht genug waren, wurde ein Wendehammer am Ende der Straße durch den Führer dafür genutzt, mehrere kreisrunde Spuren sogenannte "Donuts" abzuzeichnen. Der BMW-Fahrer konnte durch Polizeibeamten ermittelt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung wurde durch die Beamten festgestellt, dass die Lauflächen der beiden hinteren Reifen komplett abgefahren waren. Sogar das Metallgewebe im Reifen war an einigen Stellen schon deutlich sichtbar. Der Führerschein des Fahrers wurde zunächst sichergestellt. Die Direktion Verkehr übernimmt die weitere Bearbeitung. Die Polizei warnt vor derartigen gefährlichen Verkehrsmanövern. Durch die erhöhte Beschleunigung kann es dazu kommen, dass das Fahrzeug nicht mehr kontrollierbar ist und es dadurch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommt.

