Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl vom Lagerplatz- Täter entwenden Werkzeuge

Kirchlengern (ots)

(sls) Vom Lagerplatz der Gemeinde Kirchlengern an der Marienstraße wurden in der Zeit vom Diensttagmittag (4.6.) bis zum darauffolgenden Mittwochmorgen mehrere Werkzeuge entwendet. Die Täter beschädigten einen Maschendrahtzaun und gelangten dadurch auf das Gelände. Auf dem Platz brachen sie die Tür eines Lagerraumes auf und entwendeten ein Multifunktionswerkzeug, das als Akkumäher, Laubpuster und Heckenschere genutzt werden kann. Zusätzlich wurde zunächst noch ein Hochdruckreiniger mitgenommen. Anschließend gelangten die Täter noch in das Büro- und Umkleidegebäude. Dort wurden Schubladen und Spinde durchsucht, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Auf der Flucht vom Gelände durch den Zaun, ließen die Täter den Hochdruckreiniger im Bereich des anliegenden Feldes zurück. Die Kriminalpolizei Herford übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell