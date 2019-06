Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Fußgänger- Laptop gestohlen

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford ermittelt in einem Fall, der sich am Donnerstag (6.6.) im Aawiesenpark in Herford ereignet haben soll. Ein 18-jähriger Mann ging in Richtung Friedhofstraße, als ihn plötzlich eine unbekannte männliche Person von hinten zu Boden stieß. Der Täter entriss ihm eine Laptoptasche (mit MacBook), die er über seinen Arm getragen hat. Anschließend flüchtete der Täter mit der Tasche in Richtung Aawiesenpark. Der Geschädigte konnte noch einen Zeugen auf den Raub aufmerksam machen, eine Verfolgung des Täters verlief jedoch ergebnislos. Der Täter wird als schlank, bekleidet mit einer hellen Jeans, einem schwarzen Shirt, sowie weißen Sneakern beschrieben. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu diesem Raub. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

