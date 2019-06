Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch auf Campingplatz- Täter entwenden Bargeld und Zigaretten

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (6.6.) drangen unbekannte Täter in das Hauptgebäude des Campingplatzes Sonnenwiese in Vlotho ein. Im Inneren des Gebäudes befinden sich Büroräumlichkeiten, ein Kiosk und ein Restaurant. Die Täter drangen durch ein Außenfenster in das Objekt. Nachdem augenscheinlich sämtliche Räumlichkeiten des Gebäudes durchwühlt wurden, entwendete man Bargeld und Zigaretten aus dem Kiosk. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht festgestellt haben oder Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

