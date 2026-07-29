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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Müllendorf (ots)

Gegen 16.45 Uhr schlugen Unbekannte am 28. Juli (Dienstag) auf einem an der Mühlenstraße gelegenen Parkplatz die Seitenscheibe eines Autos ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz befindliche Geldbörse, in der sich neben Bargeld diverse persönliche Ausweisdokumente befanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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