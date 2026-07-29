POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet
Geilenkirchen-Müllendorf (ots)
Gegen 16.45 Uhr schlugen Unbekannte am 28. Juli (Dienstag) auf einem an der Mühlenstraße gelegenen Parkplatz die Seitenscheibe eines Autos ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz befindliche Geldbörse, in der sich neben Bargeld diverse persönliche Ausweisdokumente befanden.
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