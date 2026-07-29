Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Unfall im Kreisverkehr schwerverletzt

Wegberg-Beeck (ots)

Am Dienstagmorgen (28. Juli) kam es im Kreisverkehr Kiefernweg / Am Friedhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 82-Jährige war mit seinem Rad gegen 08.50 Uhr auf der Straße Am Friedhof aus Richtung Grenzlandring kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Zu gleichen Zeit fuhr eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Auto vom Kiefernweg kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit dem Wegberger zusammen. Der Radfahrer fiel durch die Kollision auf die Fahrbahn und musste anschließend mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

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