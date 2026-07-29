Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfall auf Parkplatz von Schuhgeschäft

Heinsberg (ots)

Ein vermutlich größeres schwarzes Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen streifte auf der Humboldtstraße am Dienstagabend (28. Juli), zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr, beim Befahren des Parkplatzes eines Schuhgeschäfts ein geparktes Auto und beschädigte es dabei erheblich. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat sucht nun besonders nach einem Kunden des Geschäfts, der vor Ort Angaben über das geflüchtete Fahrzeug machte und seine Erreichbarkeit nicht hinterließ sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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