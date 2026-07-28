Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Verletze nach Auffahrunfall

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der L19 /Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 120 ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden.

Die 31 jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die L19 in Fahrtrichtung Kückhoven und übersah die vorausfahrenden, verkehrsbedingt bereits stehenden Pkw vor ihr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls mit dem davor befindlichen Pkw wurden weitere drei ebenfalls davor befindliche Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L19 zwischen der L366 und K33 komplett gesperrt.

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