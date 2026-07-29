Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blitzeinbruch in Optikergeschäft

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28. Juli) war ein Optikergeschäft an der Konrad-Adenauer-Straße das Ziel von drei bislang unbekannten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren diese gegen 01.45 Uhr mit einem schwarzen VW Golf am Geschäft vor und schlugen die verglaste Eingangstür des Ladenlokals ein. Aus dem Verkaufsraum nahmen sie eine bislang unbekannte Anzahl von hochpreisigen Brillen an sich und flüchteten mit ihrem Fahrzeug in Richtung Markt. Alle Täter waren komplett schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer: 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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