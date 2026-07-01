Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Hochwertiges Motorrad von Parkplatz entwendet - Zeugensuche

Xanten (ots)

Gestern (30.06.) entwendeten unbekannte Täter zwischen 14 Uhr und 15:10 Uhr ein Motorrad der Marke Indian Motorcycles auf einem Parkplatz an der Straße Am Rheintor. Der Parkplatz liegt zwischen dem dortigen Kreisverkehr und dem Eingang "Stadtzentrum" des Archäologischen Parks.

Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um das Modell Chief Dark Horse in schwarz.

An dem Fahrzeug waren eine Windschutzscheibe und zwei seitliche Koffer am Heck sowie das niederländische Kennzeichen 27-MT-TK angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die auf dem Parkplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260630-1615

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