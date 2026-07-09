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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet

Gangelt-Stahe (ots)

Zwischen dem 7. Juli (Dienstag), 16.30 Uhr und dem 8. Juli (Mittwoch), 4.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus dem Tank eines Lkw, der an der Bundesstraße gegenüber dem Friedhof abgestellt war, etwa 70 Liter Dieselkraftstoff.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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