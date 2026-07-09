POL-HS: Kraftstoff aus Lkw entwendet
Gangelt-Stahe (ots)
Zwischen dem 7. Juli (Dienstag), 16.30 Uhr und dem 8. Juli (Mittwoch), 4.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus dem Tank eines Lkw, der an der Bundesstraße gegenüber dem Friedhof abgestellt war, etwa 70 Liter Dieselkraftstoff.
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