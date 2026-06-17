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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Hausdach beschädigt, Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom Montagabend bis Dienstagvormittag kam es in der Alsenzstraße in Hochstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte an einem Hausdach die Regenrinne, wahrscheinlich beim Vorbeifahren mit einem LKW. Es fehlte zudem ein Dachziegel, der an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden konnte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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