Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Hausdach beschädigt, Zeugen gesucht
Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)
Im Zeitraum vom Montagabend bis Dienstagvormittag kam es in der Alsenzstraße in Hochstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte an einem Hausdach die Regenrinne, wahrscheinlich beim Vorbeifahren mit einem LKW. Es fehlte zudem ein Dachziegel, der an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden konnte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.
Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank
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