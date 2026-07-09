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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feldbrand

Heinsberg-Porselen (ots)

In der Verlängerung der Straße Am Diebsweg brannten im Feld am Mittwochabend (8. Juli) gegen 22.45 Uhr zirka zehn Quadratmeter eines Rapsfeldes. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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