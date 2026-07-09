POL-HS: Feldbrand

Kreis Heinsberg (ots) - Am 08.07.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Neusser Straße in Erkelenz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm fahrenden PKW eines 69-jährigen auf. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Im Krankenhaus erlag er letztendlich seinen schweren ...

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