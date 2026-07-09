POL-HS: Feldbrand
Heinsberg-Porselen (ots)
In der Verlängerung der Straße Am Diebsweg brannten im Feld am Mittwochabend (8. Juli) gegen 22.45 Uhr zirka zehn Quadratmeter eines Rapsfeldes. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.
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