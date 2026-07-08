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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann gewährt Betrüger Zugriff auf sein Konto

Erkelenz-Gerderath (ots)

Ein Erkelenzer erhielt am Montagabend (6. Juli) gegen 18 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter eines hiesigen Kreditinstituts vorstellte. Er berichtete von zwei angeblich verdächtigen Buchungen und ließ sich von dem 65-Jährigen per Fernzugriff auf das angeblich betroffene Onlinekonto aufschalten. Später stellte der Mann fest, dass sein Konto nun wirklich durch zwei Abbuchungen mit einem fünfstelligen Betrag belastet wurde. Daraufhin erstattete er eine Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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